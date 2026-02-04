Происшествия 04.02.2026 в 11:55

Жители Бодайбо почти неделю сидят без отопления

Морозы высветили полную несостоятельность коммунальщиков
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
В Бодайбо начали подготовку к подаче теплоснабжения в примерно треть домов, замороженных 30 января в ходе коммунальной аварии. По словам министра ЖКХ и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, удалось сохранить в рабочем состоянии все котельные. Всего к приему тепла сейчас подготовлены 20 домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Только на шестой день от масштабной аварии, случившейся 30 января, в Бодайбо планируют начать подачу воды, сообщает портал Irk.ru. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пострадавшие во время ЧС граждане получат единовременную помощь. В городе работают десятки иногородних специалистов, включая сантехников и сварщиков, а помощь оказали компании «Высочайший», «Лензолото», «Газпром Добыча Иркутск», управляющие компании Иркутска и авиакомпания «ИрАэро». Главный приоритет — поддержка граждан через обходы, подвоз воды и обогревателей, а также усиление мер по охране порядка и пожарной безопасности. Контроль за работами ведет глава Бодайбинского поселения Алексей Ботвин, а за социальную поддержку отвечает мэр Евгений Юмашев. 

Коммунальная авария произошла 30 января из-за локального замерзания водопровода. В результате без тепла и воды остались 141 дом (1321 человек) и два образовательных учреждения. Утром 31 января в Бодайбо вылетела межведомственная группа, были подготовлены пункты временного размещения на 770 человек, подключены волонтеры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, проверку проводит прокуратура, и ситуацию доложат руководству РФ. Основной причиной затянувшейся модернизации сетей является хроническое недофинансирование. Причем сильные морозы в Бодайбо — постоянная проблема, но в этот раз системы были настолько изношены, что произошла авария. Добавим, что Бодайбо является центром добычи золота в богатейшей Иркутской области. А тарифы на коммунальные услуги там одни из самых высоких в регионе.
авария жкх

