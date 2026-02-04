Происшествия 04.02.2026 в 13:58

Семья в районе Бурятии осталась в морозы без дома и машины

Причиной стало короткое замыкание электропроводки
Текст: Елена Кокорина


Утром 3 февраля в селе Посольское Кабанского района Бурятии случился большой пожар, из-за которого семья осталась без дома, гаража, машины и нескольких надворных построек.

На место пожара было направлено восемь огнеборцев и три единицы техники.

- По прибытии на место горел отдельно стоящий дом, также огнём были охвачены веранда, бревенчатый сарай и дощатый гараж. В результате пожара дом и надворные постройки сгорели, также поврежден легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: короткое замыкание электропроводки на веранде, - сообщили в ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС 


04.02.2026 в 13:58
Жители Бодайбо почти неделю сидят без отопления
Морозы высветили полную несостоятельность коммунальщиков
04.02.2026 в 11:55
Больше 600 миллионов рублей испарились при ремонте теплотрассы в Улан-Удэ
За исчезновение огромной суммы придется ответить экс-директору «Улан-Удэстройзаказчика»
04.02.2026 в 10:30
Из-за экстремального мороза в аэропорту Улан-Удэ произошел авиационный инцидент
Самолет из Москвы не смог с первого раза выпустить закрылки и ушел на второй круг
04.02.2026 в 09:03
В Бурятии застреливший человека бизнесмен попросил «условку»
Но суд остался глух к его доводам
04.02.2026 в 06:00
