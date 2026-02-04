Семья в районе Бурятии осталась в морозы без дома и машины

Утром 3 февраля в селе Посольское Кабанского района Бурятии случился большой пожар, из-за которого семья осталась без дома, гаража, машины и нескольких надворных построек.

На место пожара было направлено восемь огнеборцев и три единицы техники.

- По прибытии на место горел отдельно стоящий дом, также огнём были охвачены веранда, бревенчатый сарай и дощатый гараж. В результате пожара дом и надворные постройки сгорели, также поврежден легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: короткое замыкание электропроводки на веранде, - сообщили в ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС