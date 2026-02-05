Происшествия 05.02.2026 в 16:07

Судимый житель Улан-Удэ украл у школьницы Айфон

Вор орудовал в переполненном автобусе

Текст: Анастасия Величко
Однажды вечером ранее судимый за кражи горожанин ехал в битком набитом автобусе. В кармане куртки одной из юных пассажирок он приметил «Iphone 16 Pro» и, пользуясь толкучкой, беспрепятственно его похитил. Стоимость такого телефона составляет 94 тысячи рублей.

С украденным телефоном мужчина вышел из автобуса на ближайшей остановке. Вскоре он обратился к знакомому для форматирования телефона и сброса заводских настроек телефона, чтобы начать им пользоваться самому.

Когда кражу раскрыли, воришка вернул телефон школьнице в технически исправном состоянии, загладил причиненный преступлением вред, принес извинения.

Железнодорожный районный суд, учитывая то, что ранее мужчина был судим за аналогичные преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


Фото: "Номер один"

