Происшествия 05.02.2026 в 17:36

Житель Улан-Удэ простил вымогателя, который грозил прострелить ему колени

Суд прекратил уголовное дело в отношении начинающего рэкетира
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ простил вымогателя, который грозил прострелить ему колени
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении молодого человека, который обвинялся в вымогательстве. Причиной этого стало примирение с потерпевшим. 

Как следует из материалов дела, подсудимый потребовал у своей жертвы оформить кредит на 200 тысяч рублей, а деньги передать ему. Когда парень отказался, злоумышленник достал пневматический пистолет, выстрелил в землю, а затем направил на него. «Может тебя взбодрить?», - спросил рэкетир, пригрозив, что вывезет его в лес, где изобьет и прострелит коленки. Потерпевший всерьез испугался за свою жизнь и обратился в полицию. 

Вымогателя задержали и предали суду. Но на слушаниях потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Как оказалось, рэкетир принес ему извинения и возместил моральный вред. Поэтому никаких претензий к своему бывшему обидчику он не имеет.

Подсудимый поддержал ходатайство, заявив, что признает вину и раскаивается. 

Против такого поворота был только гособвинитель. Ведь у фигуранта к моменту рассмотрения дела уже имелись две свежие судимости за грабежи. За один он получил полтора года лишения свободы условно, за второй – 8 месяцев исправительных работ.

Тем не менее, суд постановил ходатайство о прекращении уголовного дела удовлетворить. 

«Подсудимый на момент совершения преступления по рассматриваемому уголовному делу судим не был, следовательно, впервые совершил преступление средней тяжести. Он имеет положительную характеристику, несовершеннолетнего ребёнка, принес извинения потерпевшему, примирился с ним и возместил моральный вред. Отягчающих обстоятельств по делу не имеется», - обосновала свой вердикт Фемида.

Обжаловать решение суда никто не стал, оно вступило в законную силу.
вымогательство

05.02.2026 в 17:36
