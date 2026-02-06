51-летний улан-удэнец погиб во время пожара

В Улан-Удэ накануне вечером загорелся жилой дом по улице Журавлиная. На место выезжали подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Не обошлось без страшных последствий – во время тушения специалисты звена газодымозащитной службы обнаружили тело 51-летнего хозяина жилища.

«Возгорание ликвидировано на площади 85 квадратных метров. На месте работали 29 человек личного состава и 8 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.