Происшествия 06.02.2026 в 10:12
51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
Трагедия случилась на улице Журавлиная
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ накануне вечером загорелся жилой дом по улице Журавлиная. На место выезжали подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона.
Не обошлось без страшных последствий – во время тушения специалисты звена газодымозащитной службы обнаружили тело 51-летнего хозяина жилища.
«Возгорание ликвидировано на площади 85 квадратных метров. На месте работали 29 человек личного состава и 8 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.