Происшествия 06.02.2026 в 10:12

51-летний улан-удэнец погиб во время пожара

Трагедия случилась на улице Журавлиная
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Улан-Удэ накануне вечером загорелся жилой дом по улице Журавлиная. На место выезжали подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Не обошлось без страшных последствий – во время тушения специалисты звена газодымозащитной службы обнаружили тело 51-летнего хозяина жилища.

«Возгорание ликвидировано на площади 85 квадратных метров. На месте работали 29 человек личного состава и 8 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

пожар гибель МЧС

