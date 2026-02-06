Происшествия 06.02.2026 в 13:47

В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник

Дома он не появляется уже сутки
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник

В Улан-Удэ разыскивается 14-летний Владимир Бельков. 5 февраля в 11 часов дня мальчик ушел из дома по ул. Бульвар Карла Маркса и до настоящего времени не вернулся, сообщают в полиции.

Приметы подростка: европейской внешности, среднего телосложения, рост 165 см, голубые глаза и волосы светло-русые.

Был одет в черную шапку, куртку и спортивные брюки черного цвета.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8(3012) 43-02-02, 8(3012) 29-24-20, 8(951)62-748-22 или 102.

Фото: полиция РБ

Теги
розыск

Все новости

За сосульки на крышах домов в Улан-Удэ могут оштрафовать на 110 тысяч
06.02.2026 в 14:13
В Бурятии двух глав поселений не спешили увольнять с военной службы
06.02.2026 в 14:01
В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник
06.02.2026 в 13:47
Депутаты Народного Хурала Бурятии от «Единой России» инициировали сохранение налоговых льгот для предпринимателей
06.02.2026 в 12:55
В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина
06.02.2026 в 12:30
В Бурятии осудили монгола за контрабанду 250 блоков сигарет
06.02.2026 в 12:06
В Бурятии экс-начальник УКСа отделался легким испугом
06.02.2026 в 11:49
Лама из Бурятии выпустил песню и клип
06.02.2026 в 11:38
В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения
06.02.2026 в 11:01
В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»
06.02.2026 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ затопило подвал дома на Бабушкина
Жильцы засорили канализацию
06.02.2026 в 12:30
В Бурятии экс-начальник УКСа отделался легким испугом
Суд вынес Анатолию Урбанову весьма мягкий приговор
06.02.2026 в 11:49
51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
Трагедия случилась на улице Журавлиная
06.02.2026 в 10:12
Житель Улан-Удэ простил вымогателя, который грозил прострелить ему колени
Суд прекратил уголовное дело в отношении начинающего рэкетира
05.02.2026 в 17:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru