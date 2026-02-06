В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник

В Улан-Удэ разыскивается 14-летний Владимир Бельков. 5 февраля в 11 часов дня мальчик ушел из дома по ул. Бульвар Карла Маркса и до настоящего времени не вернулся, сообщают в полиции.

Приметы подростка: европейской внешности, среднего телосложения, рост 165 см, голубые глаза и волосы светло-русые.

Был одет в черную шапку, куртку и спортивные брюки черного цвета.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8(3012) 43-02-02, 8(3012) 29-24-20, 8(951)62-748-22 или 102.

Фото: полиция РБ