Происшествия 06.02.2026 в 16:46
В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
Пострадал 60-летний мужчина
Текст: Карина Перова
Сегодня в поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошел пожар в трехэтажном жилом доме. В пожарную часть поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде.
На место выдвинулись подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 4-х человек и 1-й единицы техники, а также всероссийского добровольного пожарного общества – 7 человек и 2 единицы техники.
Огонь повредил одну квартиру. Пострадал 60-летний мужчина – он получил отравление угарным газом легкой степени.
«Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тегипожар селенгинск