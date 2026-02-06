Происшествия 06.02.2026 в 16:46

В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке

Пострадал 60-летний мужчина
Текст: Карина Перова
В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Сегодня в поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошел пожар в трехэтажном жилом доме. В пожарную часть поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде.

На место выдвинулись подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 4-х человек и 1-й единицы техники, а также всероссийского добровольного пожарного общества – 7 человек и 2 единицы техники.

Огонь повредил одну квартиру. Пострадал 60-летний мужчина – он получил отравление угарным газом легкой степени.

«Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
