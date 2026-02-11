В Бурятии осудили двух черных лесорубов

Еравнинский районный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвинялись в незаконной рубке леса в особо крупном размере.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, с апреля по август 2025 года обвиняемые незаконно рубили лес в Еравнинском лесничестве. Общий объем вырубленной древесины превысил 122 кубометра. Ущерб от действий злоумышленников оценили на сумму более 1,7 млн рублей.В ходе суда обвиняемые признали вину и возместили причиненный ущерб. Суд приговорил одного из мужчин к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Второй получил 2 года и 6 месяцев принудительных работ.Трактор, бензопилы, прицеп и ленточная пилорама, использовавшиеся осужденными при совершении преступлений, конфискованы в доход государства.