В пригороде Улан-Удэ 14-летняя школьница на мамином авто устроила гонки с полицией

Ночью 5 февраля экипаж ДПС, дежуривший в Нур-Селении, заметил подозрительный автомобиль «Ниссан Куб». Увидев правоохранителей, водитель иномарки пытался скрыться.«Несмотря на неоднократные требования остановиться, автомобиль продолжил движение. В ходе непродолжительного преследования водитель не справился с управлением и врезался в забор. За рулем иномарки находилась 14-летняя школьница, а в салоне - две ее подруги», - рассказали в МВД Бурятии.Сотрудники ГИБДД незамедлительно связались с матерью девочки и сообщили о случившемся. Мать пояснила, что спала и не подозревала, что дочь взяла ключи от машины.Полицейские составили на школьницу административные протоколы, а «Куб» иномарка отправили на штрафстоянку.«Материалы по факту правонарушения переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - отметили в МВД.