Происшествия 11.02.2026 в 11:40
В пригороде Улан-Удэ 14-летняя школьница на мамином авто устроила гонки с полицией
Убежать от ДПС девочка не смогла – помешал забор
Текст: Андрей Константинов
Ночью 5 февраля экипаж ДПС, дежуривший в Нур-Селении, заметил подозрительный автомобиль «Ниссан Куб». Увидев правоохранителей, водитель иномарки пытался скрыться.
«Несмотря на неоднократные требования остановиться, автомобиль продолжил движение. В ходе непродолжительного преследования водитель не справился с управлением и врезался в забор. За рулем иномарки находилась 14-летняя школьница, а в салоне - две ее подруги», - рассказали в МВД Бурятии.
Сотрудники ГИБДД незамедлительно связались с матерью девочки и сообщили о случившемся. Мать пояснила, что спала и не подозревала, что дочь взяла ключи от машины.
Полицейские составили на школьницу административные протоколы, а «Куб» иномарка отправили на штрафстоянку.
«Материалы по факту правонарушения переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - отметили в МВД.
