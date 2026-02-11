В Бурятии погиб 53-летний животновод

Пожар произошел сегодня утром на животноводческой стоянке в 7 км от села Булум Хоринского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание вспыхнуло в расположенном там зимовье. К моменту приезда пожарных строение было полностью охвачено огнем.«На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовался около часа. Зимовье полностью уничтожено огнем. В результате пожара погиб 53-летний мужчина», - рассказали в агентстве.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.