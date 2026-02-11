Происшествия 11.02.2026 в 15:59
«Пальцы почти не двигаются»
Новосибирец сломал руку, играя в падел
Текст: КП-Новосибирск
Житель Новосибирска Михаил Сапронов получил серьезную травму во время игры в падел (эта игра очень похож на теннис, с той разницей, что мяч перекидывают мяч через сетку не ракетками, а чем-то вроде лопаток — прим. авт). Попытка отбить мяч у сетки закончилась для него переломом руки, экстренной операцией и многомесячной реабилитацией. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
Михаил признается: в день травмы он несколько раз говорил, что не хочет ехать на игру. Однако он обещал друзьям, и решил сдержать слово.
— Накануне у меня болела именно та рука, которую я в итоге сломал, мазал ее мазью. Но я приехал на игру.
По словам Михаила, когда случилась беда, он бежал к сетке за мячом, но не успел затормозить.
— Рука завернулась за спину, и в итоге — сложный перелом плечевой кости, — рассказал он. — Скорая ехала 30 минут, я все это время орал от боли, ребятки меня поддерживали.
Мужчину доставили в больницу, где сделали блокаду, после чего боль немного отпустила. В муниципальной больнице сибиряку объяснили, что очередь на операцию нужно будет ждать около двух недель. Тогда Михаил по рекомендации друзей обратился в частную клинику.
После обследования врачи сообщили, что травма оказалась очень серьезной.
— Мне сделали рентген и сказали, что перелом тяжелый: я раздробил плечевую кость в двух местах со смещением, — рассказал Михаил.
Операцию новосибирцу провели в тот же день.
— В 17:20 меня прооперировали, установили пластину, 17 болтов и отвезли в палату, — написал он.
Следующую ночь после операции Михаил называет самой тяжелой в своей жизни. Сейчас он находится дома: рука практически не двигается, подвижность всего 3–5 процентов, сильный отек и синяк по всей длине руки, впереди регулярные перевязки.
— Ходить в повязке мне три месяца. Пальцы почти не двигаются.
Сейчас идут пятые сутки после операции. Михаил оценивает боль на 3–4 балла из 10, но признается, что спать тяжело.
По его словам, восстановление будет долгим: не менее полугода — до полноценного возвращения в спорт.
— Друзья, берегите свое здоровье, будьте максимально аккуратными. Ценнее здоровья у нас ничего нет, — говорит спортсмен.
