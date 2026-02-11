В Бурятии подростка будут судить за махинации с картой

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Заиграевского района. Он обвиняется по ч. 5 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежа»).Как рассказали в следственном ведомстве, в сентябре 2025 года обвиняемый уговорил знакомую девушку отдать ему свою банковскую карту для последующей продажи. После этого в одном из мессенжеров он связался с анонимным пользователем и за деньги передал ему реквизиты банковской карты с пин-кодом и персональными данными ее владельца. После по условиям сделки подросток разрезал карту и отправил фотографии об ее уничтожении покупателю.Таким образом, реквизиты данной карты оказались в руках мошенников. Злоумышленники стали использовать ее с своих аферах, прогнав через счет более 100 тысяч рублей. В частности, на этот банковский счет перевела деньги одна из обманутых женщин якобы за покупку двух мобильных телефонов. Позднее карту заблокировал банк, а на подростка вышли сотрудники полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.