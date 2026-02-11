Происшествия 11.02.2026 в 17:28
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за аварии со школьным автобусом
В происшествии пострадал 8-летний школьник
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом. Напомним, авария произошла сегодня утром в селе Нижний Саянтуй. 37-летний водитель автобуса «Газель Некст», ехавший с детьми, не уступил дорогу и столкнулся с «Маздой Демио», а после врезался в забор одного из домов.
Как уточнили в следственном ведомстве, в результате происшествия 8-летний школьник получил травму головы. Ему оказали помощь медики.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия», - сообщает Следственный комитет.
