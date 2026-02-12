Происшествия 12.02.2026 в 10:06
В Улан-Удэ сгорела иномарка
Пожар случился на улице Чертенкова
Текст: Карина Перова
Сегодня утром в Улан-Удэ загорелась легковушка. Пожар случился на улице Чертенкова.
На место выезжал личный состав пожарно-спасательной части № 2. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 2 «квадратах».
«Предварительная причина – короткое замыкание», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.
Специалисты призывают водителей соблюдать правила эксплуатации автомобилей, регулярно проводить техобслуживание, не перевозить легковоспламеняющиеся жидкости.