Происшествия 12.02.2026 в 11:15
Два пассажира пострадали в попавшем в аварию микроавтобусе в Улан-Удэ
Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка
Текст: Андрей Константинов
В тройной аварии на улице Терешковой в Улан-Удэ пострадали два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.
По словам аваркома, водитель «Тойоты Белты» при перестроении врезался в «Тойоту Фрид», которая от удара влетела в зад микроавтобуса. Он ехал по маршруту №97.
В ГИБДД Бурятии подтвердили, что после происшествия два пассажира микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась.
Из-за аварии на улице образовался большой затор в направлении центра города. На месте продолжают работу сотрудники полиции.
Фото: скриншоты видео Батыра Артыкова, МВД Бурятии
