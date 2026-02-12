Два пассажира пострадали в попавшем в аварию микроавтобусе в Улан-Удэ

тройной аварии на улице Терешковой в Улан-Удэ пострадали два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.





По словам аваркома, водитель «Тойоты Белты» при перестроении врезался в «Тойоту Фрид», которая от удара влетела в зад микроавтобуса. Он ехал по маршруту №97.









В ГИБДД Бурятии подтвердили, что после происшествия два пассажира микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась.









Из-за аварии на улице образовался большой затор в направлении центра города. На месте продолжают работу сотрудники полиции.





Фото: скриншоты видео Батыра Артыкова, МВД Бурятии