Происшествия 12.02.2026 в 16:25

Жительница Улан-Удэ, заколовшая мужа-тирана, отделалась условкой

Убийство женщина совершила в состоянии аффекта

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Улан-Удэ, заколовшая мужа-тирана, отделалась условкой

Недавно в столице Бурятии состоялся суд над горожанкой, которая убила своего супруга. Женщина трижды ударила его ножом, один из ударов оказался смертельным. Благодаря тому, что следствие и суд подтвердили факт длительного психологического давления и аморального поведения погибшего, дело было переквалифицировано, и обвиняемая избежала реального лишения свободы .

Как установлено судом, преступление было совершено на почве многолетнего систематического противоправного и аморального поведения потерпевшего. В ходе разбирательства было подтверждено, что в момент убийства женщина находилась в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (физиологического аффекта). Это состояние было вызвано длительной психотравмирующей ситуацией, сложившейся в семье из-за действий супруга-тирана .

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Следствием и судом было установлено, что обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, отягчающие обстоятельства по делу отсутствовали. Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК РФ («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»). Данная категория преступлений относится к преступлениям небольшой тяжести.

Принимая во внимание все смягчающие обстоятельства и личность подсудимой, суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы. Женщина осталась на свободе, однако в отношении неё установлен ряд ограничений: ей запрещено выезжать за пределы города и менять место жительства без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.

Фото: "Номер один"

Теги
убийство суд аффект

Все новости

В Бурятии сотрудница патологоанатомического бюро передала авто на нужды СВО
12.02.2026 в 17:45
Житель Улан-Удэ засудил пиццерию за отказ в приеме на работу
12.02.2026 в 17:22
Гимназию №14 в Улан-Удэ в этом году ждет капитальный ремонт
12.02.2026 в 17:21
Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»
12.02.2026 в 17:09
Жительница Улан-Удэ, заколовшая мужа-тирана, отделалась условкой
12.02.2026 в 16:25
Сирота из Бурятии пожаловалась Бастрыкину на некачественное жилье
12.02.2026 в 16:23
Житель Бурятии украл 80 метров кабеля с крыши жилого дома
12.02.2026 в 16:21
В Бурятии руководителя лесхоза заподозрили в подлоге
12.02.2026 в 16:00
Мачеха в Бурятии обокрала своего пасынка
12.02.2026 в 15:20
«Смеялся и говорил, что это деньги мошенников»
12.02.2026 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии руководителя лесхоза заподозрили в подлоге
Он выплатил зарплату за очистку леса, которую никто не делал
12.02.2026 в 16:00
Два пассажира пострадали в попавшем в аварию микроавтобусе в Улан-Удэ
Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка
12.02.2026 в 11:15
В Улан-Удэ легковушка врезалась в пассажирский микроавтобус
Тройное ДТП случилось на улице Терешковой
12.02.2026 в 10:27
В Улан-Удэ сгорела иномарка
Пожар случился на улице Чертенкова
12.02.2026 в 10:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru