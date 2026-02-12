Жительница Улан-Удэ, заколовшая мужа-тирана, отделалась условкой

Недавно в столице Бурятии состоялся суд над горожанкой, которая убила своего супруга. Женщина трижды ударила его ножом, один из ударов оказался смертельным. Благодаря тому, что следствие и суд подтвердили факт длительного психологического давления и аморального поведения погибшего, дело было переквалифицировано, и обвиняемая избежала реального лишения свободы .

Как установлено судом, преступление было совершено на почве многолетнего систематического противоправного и аморального поведения потерпевшего. В ходе разбирательства было подтверждено, что в момент убийства женщина находилась в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (физиологического аффекта). Это состояние было вызвано длительной психотравмирующей ситуацией, сложившейся в семье из-за действий супруга-тирана .

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Следствием и судом было установлено, что обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, отягчающие обстоятельства по делу отсутствовали. Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК РФ («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»). Данная категория преступлений относится к преступлениям небольшой тяжести.

Принимая во внимание все смягчающие обстоятельства и личность подсудимой, суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы. Женщина осталась на свободе, однако в отношении неё установлен ряд ограничений: ей запрещено выезжать за пределы города и менять место жительства без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.

Фото: "Номер один"