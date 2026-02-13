Происшествия 13.02.2026 в 09:28

В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили тело 46-летнего мужчины

Трагедия случилась в поселке Онохой
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили тело 46-летнего мужчины
Фото: 17 ОГПС РБ

Вчера поздним вечером загорелся жилой дом по улице Трудовая в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, здание уже полыхало изнутри. В жилище в этот момент находились двое человек. 67-летняя женщина сумела выбраться самостоятельно. Однако она пострадала – получила ожоги. С тяжелыми травмами ее экстренно госпитализировали больницу в Улан-Удэ.

При разборе конструкций в одной из комнат обнаружили тело 46-летнего мужчины.

«На месте работают дознаватели. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки», - рассказали в 17-м ОГПС РБ.

Теги
пожар гибель онохой

Все новости

Столица Бурятии отметит 360-летие
13.02.2026 в 12:45
На федеральном канале рассказали о матери из Улан-Удэ с наркозависимостью
13.02.2026 в 12:29
В заповеднике Бурятии скучает упитанный холостяк в расцвете сил
13.02.2026 в 12:18
В Улан-Удэ ТГК-14 нарвалась на очередной штраф
13.02.2026 в 12:00
В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок
13.02.2026 в 11:55
Стропальщик из Улан-Удэ стащил с работы почти 50 кг лома меди
13.02.2026 в 11:33
В сотых кварталах Улан-Удэ внедорожник влетел в стоящую фуру
13.02.2026 в 11:28
В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»
13.02.2026 в 11:08
За газовые контракты в Чите разгорелась криминальная борьба
13.02.2026 в 10:55
ФАС проверит огурцы в Бурятии
13.02.2026 в 10:46
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Водители столкнувшихся иномарок доставлены в больницу
13.02.2026 в 11:55
В сотых кварталах Улан-Удэ внедорожник влетел в стоящую фуру
В ДТП пострадали двое несовершеннолетних
13.02.2026 в 11:28
В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»
Правоохранители обвиняют его в мошенничестве
13.02.2026 в 11:08
В Бурятии пенсионер получил два года за две смерти
Но и такой приговор мужчина посчитал суровым
13.02.2026 в 10:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru