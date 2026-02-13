Происшествия 13.02.2026 в 09:28
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили тело 46-летнего мужчины
Трагедия случилась в поселке Онохой
Текст: Карина Перова
Вчера поздним вечером загорелся жилой дом по улице Трудовая в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, здание уже полыхало изнутри. В жилище в этот момент находились двое человек. 67-летняя женщина сумела выбраться самостоятельно. Однако она пострадала – получила ожоги. С тяжелыми травмами ее экстренно госпитализировали больницу в Улан-Удэ.
При разборе конструкций в одной из комнат обнаружили тело 46-летнего мужчины.
«На месте работают дознаватели. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки», - рассказали в 17-м ОГПС РБ.