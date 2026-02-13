Происшествия 13.02.2026 в 09:44
В Улан-Удэ трое 16-летних подростков врезались в дерево на иномарке
Авария случилась на улице Покровская
Текст: Карина Перова
Вчера вечером в Улан-Удэ трое 16-летних подростков угодили в ДТП. Авария случилась на улице Покровская.
Находившийся за рулем «Toyota Corona» юноша, у которого не было водительских прав, не справился с управлением и влетел в дерево. В результате пострадали его пассажиры – приятеля с переломом ноги доставили в больницу, а девушку после медосмотра отпустили домой.
Выяснилось, что несовершеннолетний водитель был пьян. На место вызвали его 46-летнюю мать. В присутствии женщины в отношении подростка провели освидетельствование, а также составили административные протоколы.
«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - отметили в ГАИ республики.