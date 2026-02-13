В селе в Бурятии наледь захватила Дом культуры

В селе Комсомольское Еравнинского района произошел выход наледных. В зону подтопления попали сельский дом культуры и четыре приусадебных участка.

Органы местного самоуправления организовали работы по откачке воды из подвального помещения ДК, обустройству водоотводного канала.

Ситуацию контролирует районная прокуратура. Прокурор провел личный прием пострадавших и посетил все домовладения. По поступившим обращениям организовали проверки.