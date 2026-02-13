Происшествия 13.02.2026 в 10:08
В селе в Бурятии наледь захватила Дом культуры
Подтопило подвал здания, а также четыре приусадебных участка
Текст: Карина Перова
В селе Комсомольское Еравнинского района произошел выход наледных. В зону подтопления попали сельский дом культуры и четыре приусадебных участка.
Органы местного самоуправления организовали работы по откачке воды из подвального помещения ДК, обустройству водоотводного канала.
Ситуацию контролирует районная прокуратура. Прокурор провел личный прием пострадавших и посетил все домовладения. По поступившим обращениям организовали проверки.