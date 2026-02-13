Происшествия 13.02.2026 в 10:46

В Бурятии пенсионер получил два года за две смерти

Но и такой приговор мужчина посчитал суровым
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионер получил два года за две смерти
В Бурятии вступил в силу приговор в отношении 67-летнего пенсионера из Забайкальского края, ставшего виновником гибели двух человек. В ДТП, которое устроил пожилой мужчина, погибла его супруга и водитель встречного автомобиля.

Авария произошла 18 августа 2025 года в Заиграевском районе. В то утро обвиняемый ехал на своем внедорожнике «Тойота Лэнд Крузер 200» со стороны села Челутай в направлении Заиграево. Во время движения на скорости примерно 90 км/ч пенсионер уснул за рулем. В результате «Крузак» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Виш». 


Последствия лобового ДТП были страшными. Супругу пенсионера из «Лэнд Крузера» и 68-летнего водителя «Тойоты Виш» госпитализировали в критическом состоянии. Вскоре они скончались в больнице. Также тяжелые травмы получила пассажирка «Виша» - жена погибшего водителя. Её врачи смогли спасти.


Пенсионеру предъявили обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Свою вину мужчина признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

При вынесении приговора Заиграевский райсуд учел смягчающие обстоятельства. В их числе раскаяние в содеянном, положительные характеристики, пожилой возраст обвиняемого, болезненное состояние его здоровья (инвалидность 3-й группы). Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было. 

Итоговый вердикт: 2 года лишения свободы в колонии поселении. Также пенсионера обязали выплатить 1,5 млн рублей выжившей в ДТП пассажирке «Виша» в счет компенсации морального вреда. Для обеспечения выплат суд наложил арест на 10 земельных участков и 2 автомобиля осужденного.

Но такой приговор пенсионер посчитал для себя слишком суровым и подал апелляцию. В жалобе он просил назначить ему условный срок, снять арест с имущества, а также снизить размер компенсации «с учетом его материального положения и необходимости постоянного приобретения дорогостоящих лекарств». 

Но верховный суд Бурятии остался непреклонен и оставил жалобу осужденного без удовлетворения.

«Учитывая санкцию ч. 5 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы, наступившие в результате данного преступления тяжкие последствия, назначенное судом наказание нельзя признать чрезмерно строгим, не отвечающим требованиям справедливости и соразмерности содеянному», - констатировала вышестоящая инстанция.

Фото: прокуратура Бурятии
ДТП суд

