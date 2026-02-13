В сотых кварталах Улан-Удэ внедорожник влетел в стоящую фуру

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, в котором пострадали дети. Сегодня утром на ул. Хвойной 37-летний водитель автомобиля «Форд» врезался в стоящую фуру.

- Для осмотра в медучреждение доставлены пассажиры легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних - дети 9 и 11 лет. Характер полученных травм пока уточняется. По факту произошедшей аварии полицейскими проводится проверка, - прокомментировала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Улан-Удэ Аюна Гомбоева.

Фото: Полиция Бурятии