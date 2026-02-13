В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня утром в Иволгинском районе Бурятии.

Около 9.30 часов вблизи с. Нижняя Иволга столкнулись автомобили «Тойота Виста» под управлением 41-летнего водителя и «Хонда Стрим» под управлением 31-летней женщины.

- В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также находившийся в салоне автомобиля «Хонда Стрим» 5-летний сын женщины. Все пострадавшие доставлены в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в полиции республики.

Фото: полиция Бурятии