В Бурятии бывший защитник Родины стал серийным мошенником

В Бурятии вынесли приговор 31-летнему мужчине, обвиненном в 13 эпизодах мошенничества, в том числе в крупном и особо крупном размере. Общий причиненный злоумышленником ущерб составил около 2,3 млн рублей.Как следует из материалов дела, в апреле-мае 2024 года в районных чатах и на популярном сайте молодой человек разместил объявления о строительстве бань. При поступлении звонков он выезжал к потенциальным заказчикам, где составлял договоры купли-продажи пиломатериалов и выполнения ремонтно-отделочных работ. А затем забирал предоплату, обещая в течение месяца оказать услугу. Однако в реальности никаких бань «строитель» делать и не собирался. Последующее бездействие мужчина объяснял заказчикам ожиданием поставки пиломатериала, некоторое время находился с ними на связи, а после пропадал.В итоге жертвами афериста стали более десяти жителей сельских районов и города Улан-Удэ. Каждый из них потерял от 57 тысяч до 1 млн рублей.После серии мошенничеств злоумышленник с семьей переехал в Санкт-Петербург, пытаясь таким образом, в том числе, скрыться от правоохранителей. Мошенника задержала полиция, когда он приехал в Иркутск, откуда планировал направиться в Улан-Удэ по делам.На суде мужчина частично признал вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено болезненное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у него маленького ребенка, участие в военных мероприятиях по защите интересов РФ и ранение, отсутствие судимостей, удовлетворительные характеристики. В итоге по совокупности преступлений фигурант получил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного им ущерба.Посчитав приговор чрезмерно суровым, осужденный обжаловал его, прося смягчить наказание. Но успеха не добился.«С учетом всех значимых обстоятельств по делу районный суд пришел к правильному выводу о назначении осужденному наказания в виде лишения свободы, поскольку такой вид наказания будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законов, влияющих на законность и обоснованность приговора, судом не допущено», - объявила апелляционная инстанция.