В селе Бурятии неизвестные подожгли баню

В МЧС Бурятии рассказали о пожаре, который случился минувшей ночью в Джидинском районе Бурятии. В нем пострадал местный житель.

- В селе Баян горела баня на 12 квадратах. В результате пожара пострадал 61-летний мужчина. С признаками термических повреждений он был госпитализирован, - сообщили в МЧС республики.

Предварительная причина – поджог, добавили в ведомстве.

Фото: МЧС РБ