Происшествия 14.02.2026 в 11:14
В селе Бурятии неизвестные подожгли баню
Текст: Елена Кокорина
В МЧС Бурятии рассказали о пожаре, который случился минувшей ночью в Джидинском районе Бурятии. В нем пострадал местный житель.
- В селе Баян горела баня на 12 квадратах. В результате пожара пострадал 61-летний мужчина. С признаками термических повреждений он был госпитализирован, - сообщили в МЧС республики.
Предварительная причина – поджог, добавили в ведомстве.
Фото: МЧС РБ
