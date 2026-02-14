В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Еще один мужчина пострадал на пожаре. Возгорание произошло сегодня утром, 14 февраля, в Улан-Удэ на улице Дальнегурульбинская.

Огонь вспыхнул внутри автомобильного бокса. В результате пожара были повреждены бензобак и колесо, находящееся внутри машины.

- 55‑летний мужчина получил отравление продуктами горения, от госпитализации отказался. Возгорание на двух квадратах ликвидировали четыре человека личного состава и одна единица техники МЧС России. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в МЧС республики.

Напомним, что из-за поджога прошедшей ночью пострадал мужчина в селе Баян Джидинского района. Неизвестные подожгли баню. Местный житель был госпитализирован с ожогами.

Фото: МЧС Республики Бурятия