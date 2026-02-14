Происшествия 14.02.2026 в 11:23

В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Он отравился продуктами горения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Еще один мужчина пострадал на пожаре. Возгорание произошло сегодня утром, 14 февраля, в Улан-Удэ на улице Дальнегурульбинская.

Огонь вспыхнул внутри автомобильного бокса. В результате пожара были повреждены бензобак и колесо, находящееся внутри машины.

- 55‑летний мужчина получил отравление продуктами горения, от госпитализации отказался. Возгорание на двух квадратах ликвидировали четыре человека личного состава и одна единица техники МЧС России. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в МЧС республики.

Напомним, что из-за поджога прошедшей ночью пострадал мужчина в селе Баян Джидинского района. Неизвестные подожгли баню. Местный житель был госпитализирован с ожогами.

Фото: МЧС Республики Бурятия

Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
14.02.2026 в 11:23
В селе Бурятии неизвестные подожгли баню
14.02.2026 в 11:14
В Бурятии поднимут стоимость отправки писем и бандеролей
14.02.2026 в 10:22
Знакомства в сети оборачиваются для жителей Улан-Удэ финансовым крахом
14.02.2026 в 08:00
Житель Улан-Удэ хотел устроиться в банк, а попал в отдел
14.02.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 14 февраля
14.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 февраля 2026 года
14.02.2026 в 06:02
В Забайкалье перестанут сжигать леса
13.02.2026 в 18:14
Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин
13.02.2026 в 17:52
Бурятия примет участие в Восточном экономическом форуме
13.02.2026 в 17:06
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В селе Бурятии неизвестные подожгли баню
В селе Бурятии неизвестные подожгли баню
14.02.2026 в 11:14
В Бурятии бывший защитник Родины стал серийным мошенником
От рук афериста пострадали более десяти человек
13.02.2026 в 16:36
«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»
Соседи по камерам нашли родителей 8-летней девочки, провалившейся под лед на Оби
13.02.2026 в 14:55
В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Водители столкнувшихся иномарок доставлены в больницу
13.02.2026 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru