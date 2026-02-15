Происшествия 15.02.2026 в 12:41

Ушел на рыбалку и не вернулся

На Байкале нашли тело пропавшего мужчины
Текст: Макар Захаров
Его обнаружили в семи километрах от причала Северобайкальска. Как выяснилось, это 62-летний житель Нижнеангарска.

Накануне он уехал на рыбалку и перестал выходить на связь. Когда мужчина не вернулся домой, семья забила тревогу.
