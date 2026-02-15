Прокуратура подключилась к расследованию ДТП

В Улан-Удэ произошла серьезная авария с участием несовершеннолетних. На улице Бабушкина столкнулись три автомобиля: Subaru Levorg, Honda Partner и Honda Fit.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое детей в возрасте 4, 8 и 10 лет. Все они были пассажирами и оперативно доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Инцидент не остался без внимания надзорных органов. Прокуратура Бурятии взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия.

- Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - подчеркнули в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.