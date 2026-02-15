Происшествия 15.02.2026 в 13:43
В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж
Предварительной причиной названа неисправность машины
Текст: Макар Захаров
В Заиграевском районе Бурятии огнеборцы ликвидировали крупный пожар, уничтоживший объекты инфраструктуры. В Шабур полностью выгорела водонапорная башня и пристроенный к ней гараж.
Возгорание произошло накануне днем. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля, который в тот момент находился в помещении гаража. Легковушку также не удалось спасти - машина выгорела полностью.
Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.
