В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж

В Заиграевском районе Бурятии огнеборцы ликвидировали крупный пожар, уничтоживший объекты инфраструктуры. В Шабур полностью выгорела водонапорная башня и пристроенный к ней гараж.

Возгорание произошло накануне днем. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля, который в тот момент находился в помещении гаража. Легковушку также не удалось спасти - машина выгорела полностью.

Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.