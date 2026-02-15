Происшествия 15.02.2026 в 13:43

В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж

Предварительной причиной названа неисправность машины
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж
МЧС Республики Бурятия

В Заиграевском районе Бурятии огнеборцы ликвидировали крупный пожар, уничтоживший объекты инфраструктуры. В Шабур полностью выгорела водонапорная башня и пристроенный к ней гараж.

Возгорание произошло накануне днем. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля, который в тот момент находился в помещении гаража. Легковушку также не удалось спасти - машина выгорела полностью.

Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Теги
пожар

Все новости

В Иркутске число новых случаев ВИЧ выросло на 1500 человек
15.02.2026 в 13:57
В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж
15.02.2026 в 13:43
В Закаменском районе автомобиль слетел с моста и перевернулся
15.02.2026 в 13:40
Проблема кредитной нагрузки монгольских потребителей достигла критической точки
15.02.2026 в 13:32
Природоохранная прокуратура провела профилактическую беседу с работниками лесхоза
15.02.2026 в 13:31
Ремонт Гостиных рядов начнется этой весной
15.02.2026 в 13:21
Прокуратура подключилась к расследованию ДТП
15.02.2026 в 13:14
Шесть раз - не предел
15.02.2026 в 12:47
Ушел на рыбалку и не вернулся
15.02.2026 в 12:41
Прокуратура Бурятии отчиталась о резком снижении преступности
15.02.2026 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Закаменском районе автомобиль слетел с моста и перевернулся
Авария произошла рано утром на подъезде к селу Улентуй
15.02.2026 в 13:40
Прокуратура подключилась к расследованию ДТП
Самому младшему пострадавшему всего четыре годика
15.02.2026 в 13:14
Шесть раз - не предел
В Улан-Удэ пьяный водитель попался спустя месяц после колонии
15.02.2026 в 12:47
Ушел на рыбалку и не вернулся
На Байкале нашли тело пропавшего мужчины
15.02.2026 в 12:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru