Происшествия 16.02.2026 в 10:44
В Бурятии насмерть сбили молодого мужчину
Водитель скрылся с места происшествия
Текст: Елена Кокорина
Поздним вечером 15 февраля в Иволгинского района Бурятии неизвестный автомобиль сбил молодого мужчину. Он скончался от полученных травм.
ДТП произошло в с. Гурульба в 23 часа.
- Водитель неустановленного автомобиля вне зоны пешеходного перехода наехал на 35-летнего мужчину. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время ведется розыск скрывшегося водителя, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп