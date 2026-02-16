В Бурятии насмерть сбили молодого мужчину

Поздним вечером 15 февраля в Иволгинского района Бурятии неизвестный автомобиль сбил молодого мужчину. Он скончался от полученных травм.

ДТП произошло в с. Гурульба в 23 часа.

- Водитель неустановленного автомобиля вне зоны пешеходного перехода наехал на 35-летнего мужчину. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время ведется розыск скрывшегося водителя, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ