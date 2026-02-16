Житель Бурятии угрожал жене ружьем, украденным у покойного соседа

В одном из сёл Кяхтинского района Бурятии 52-летний мужчина угрожал супруге украденным у соседа ружьем. Женщина сообщила о произошедшем конфликте в полицию.

Прибывшие правоохранители задержали ранее неоднократно судимого злоумышленника. Также оперативники уголовного розыска изъяли металлическую коробку с 213 граммами пороха, охотничье двухствольное ружье и нарезной карабин с оптическим прицелом. В ходе экспертизы выяснилось, что изъятое оружие принадлежит пожилому соседу подозреваемого, умершему в 2021 году.

На допросе последний признался, что около шести лет назад, когда пенсионер лечился в больнице, он проник в его частный дом, стащив указанное оружие и 60 тысяч рублей. Чужое ружье он намеревался использовать для охоты.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в МВД по Бурятии.