Женщина в Бурятии пострадала при самостоятельном тушении пожара

Вчера в Иволгинском районе Бурятии при самостоятельном тушении возгорания пострадала женщина, сообщили в ГО и ЧС. Женщина получила ожоги рук первой степени.

16 февраля в пожарную часть поступило сообщение о возгорании гаража в селе Нижняя Иволга Иволгинского района, однако к моменту прибытия огнеборцев оно было уже ликвидировано.

- В результате пожара огнем был поврежден один погонный метр провода. При самостоятельном тушении возгорания хозяйка гаража 1986 года рождения, получила термический ожог запястья и кисти 1-й степени, а также отравление токсическими парами. Предварительная причина пожара- короткое замыкание греющегося кабеля, - сообщили в ГО и ЧС.

Фото: Номер один