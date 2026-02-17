Происшествия 17.02.2026 в 09:54

В Бурятии водитель переехал лежащую на дороге женщину

В ночи он не сразу заметил ее
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии водитель переехал лежащую на дороге женщину

Вчера ночью, 16 февраля, водитель иномарки переехал 59-летнюю женщину, которая находилась на дороге. ДТП произошло в Бичурском районе.

- В 23 часа в с. Бичура на ул. Краснопартизанской 44-летний водитель автомашины «Тойота Камри» наехал на лежащую на проезжей части женщину. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу, 0 рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

 

Теги
дтп

Все новости

Из-за камня на дороге в Бурятии перевернулся внедорожник
17.02.2026 в 10:01
В Бурятии водитель переехал лежащую на дороге женщину
17.02.2026 в 09:54
Госинспекторы Бурятии пошли по следам животных
17.02.2026 в 09:30
В Бурятии решили раздавать подарки за собранный мусор
17.02.2026 в 09:18
Вячеслав Дамдинцурунов: «Госпрограммы - гарант развития Бурятии»
17.02.2026 в 09:00
В Иркутске осудили банду автоподставщиков
17.02.2026 в 08:59
Мошенники взломали телеграм мэра Улан-Удэ
17.02.2026 в 08:47
Вор в Бурятии сам вернул краденые гаражи
17.02.2026 в 08:36
Женщина в Бурятии пострадала при самостоятельном тушении пожара
17.02.2026 в 08:17
Зурхай на вторник, 17 февраля
17.02.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Из-за камня на дороге в Бурятии перевернулся внедорожник
Пожилой пассажир иномарки находится в больнице
17.02.2026 в 10:01
В Иркутске осудили банду автоподставщиков
Преступники покупали дешёвые японские иномарки и совершали искусственные ДТП
17.02.2026 в 08:59
Женщина в Бурятии пострадала при самостоятельном тушении пожара
Сельчанка получила ожоги первой степени
17.02.2026 в 08:17
В Бурятии виновник ДТП с покалеченной женщиной избежал срока
В этом ему помогли начальник следствия и помощник прокурора
16.02.2026 в 17:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru