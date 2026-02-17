В Бурятии водитель переехал лежащую на дороге женщину

Вчера ночью, 16 февраля, водитель иномарки переехал 59-летнюю женщину, которая находилась на дороге. ДТП произошло в Бичурском районе.

- В 23 часа в с. Бичура на ул. Краснопартизанской 44-летний водитель автомашины «Тойота Камри» наехал на лежащую на проезжей части женщину. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу, 0 рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ