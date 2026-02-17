Из-за камня на дороге в Бурятии перевернулся внедорожник

В Тункинском районе Бурятии 51-летняя автоледи не справилась с управлением объезжая препятствие в виде камня и перевернула машину, сообщили в ГИБДД республики.

- Около 6 часов вечера водитель автомашины «Тойота РАВ4», следуя со стороны п. Култук в направлении с. Монды при объезде камня на дороге не справилась с управлением и наехала на бетонный блок. От удара машина опрокинулась, - уточнили в полиции.

В результате ДТП в больницу был доставлен 75-летний пассажир иномарки.

Фото: ГИБДД РБ