Автоледи в Бурятии попала в ДТП выехав на встречку

Днем 16 февраля в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, виновником которого стала автоледи. С переломом бедренной кости она доставлена в больницу.

- 34-летняя водитель автомобиля «Ниссан Альмера», следуя из Улан-Удэ в с. Турунтаево на 33 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Маздой Бонго» под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан» с переломом бедренной кости была госпитализирована, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ