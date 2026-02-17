Происшествия 17.02.2026 в 10:12

Автоледи в Бурятии попала в ДТП выехав на встречку

Женщина с переломом доставлена в больницу
Текст: Елена Кокорина
Автоледи в Бурятии попала в ДТП выехав на встречку

Днем 16 февраля в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, виновником которого стала автоледи. С переломом бедренной кости она доставлена в больницу.

- 34-летняя водитель автомобиля «Ниссан Альмера», следуя из Улан-Удэ в с. Турунтаево на 33 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Маздой Бонго» под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан» с переломом бедренной кости была госпитализирована, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

