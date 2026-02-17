Происшествия 17.02.2026 в 15:36

Подростки разбили 55 автомобилей сотрудников ГИБДД в Забайкалье

Родители заплатят за уничтоженные стекла и фары
Текст: Иван Иванов
Подростки разбили 55 автомобилей сотрудников ГИБДД в Забайкалье
Фото: архив «Номер один»
Инцидент, который мог бы показаться курьезным, если бы не его последствия, произошел в сентябре прошлого года в Чите. Пятеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 13 лет умудрились проникнуть на территорию закрытой автостоянки Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Забайкальскому краю, сообщается на сайте Ингодинского райсуда. Итогом их «приключения2 стало повреждение 55 ведомственных автомобилей.

Дети, воспользовавшись, по всей видимости, недосмотром охраны, смогли нанести серьезный ущерб служебному автопарку. Разбиты были не только стекла, но и боковые зеркала, а также фары машин. Общая сумма ущерба, согласно оценке районного суда, составила внушительные 1,26 миллиона рублей.

Поскольку нарушители не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, они избежали наказания. Однако закон предусмотрел ответственность для их родителей. Суд рассмотрел иск, поданный УМВД, и обязал родителей каждого из пяти мальчишек возместить ущерб. Сумма оказалась весьма существенной: каждый из отцов и матерей теперь должен выплатить по 252 339 рублей.

Этот случай вызвал множество вопросов: как дети смогли проникнуть на закрытую территорию, охраняемую полицией? Какого уровня агрессия достигла в обществе, если дети начали вымещать злобу на служебных автомобилях государственного ведомства?
