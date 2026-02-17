Происшествия 17.02.2026 в 15:17
«Кусала и била за то, что девочка разбила кружку»
Суд не смягчил приговор матери, два года истязавшей дочь
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд поставил точку в деле матери, которую обвинили в истязании собственной дочери. Как сообщает КП-Ковосибирск, в октябре 2024 года домой к бабушке прибежала 14-летняя Эля (имя изменено). Школьница пожаловалась, что мать ее бьет. Девочка-подросток показала ссадины и синяки, пожилая женщина повезла внучку в травмпункт и обратилась в полицию. Эля призналась следователям, что мать издевается над ней уже два года.
- Побои были зафиксированы в больнице. В ходе допроса было установлено, что избиения продолжались с июля 2022 года по октябрь 2024 года. Девочка убегала к бабушке и жаловалась, в конце концов они обратились в МВД, - сообщил КП-Новосибирск источник. – С 12 лет мать избивала дочь якобы за непослушание. Поводом могло стать то, что девочка поздно пришла домой, не вынесла мусор и не убралась в комнате. А однажды мать ребенка подумала, что школьница якобы украла ее сигареты, и набросилась на нее с кулаками. Был случай, что побои были после того, как девочка разбила кружку.
Девочка продолжала ходить в школу, прятала синяки под кофтой. Учителя расспрашивали ее, но Эля про побои не говорила. Педагоги вызывали опеку, оттуда информация поступила в полицию. С финансовой точки зрения семья казалась благополучной: мать девочки торговала вещами на маркетплейсах и сдавала несколько квартир.
- По словам матери, дочь якобы не поддавалась воспитанию, игнорировала ее просьбы и поручения. Мать избивала ее несколько раз дома и на даче. Однажды взяла металлическую палку и била по рукам и ногам, - продолжает источник КП-Новосибирск.
Следователи возбудили уголовное дело об истязаниях несовершеннолетней, задержали мать Эли. Она вину не признала, утверждала, что свекровь ее оговорила.
В итоге женщину отправили в СИЗО, на суде прокуратура Октябрьского района запросила для нее 6 лет колонии. 26 ноября Октябрьский районный суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор:
- Новосибирский областной суд оставил решение районного суда без изменений, приговор вступил в законную силу. Мы ждали результата апелляции, чтобы на основе приговора запросить проверки, - сообщил представитель потерпевшей Николай.
Юрист отметил: мать забрала у дочери все личные вещи, включая зимнюю одежду, и ничего не отдала. Семье пришлось объявлять сбор вещей для девочки, сейчас она перевелась в другую школу и стала лучше учиться.
- Бабушка ребенка взяла над внучкой временную опеку, сейчас у девочки все нормально. Но мать не лишена родительских прав и с учетом отбытых дней в СИЗО может выйти на волю уже весной. Бабушка будет подавать заявление на бывшую невестку с требованием лишить ее родительских прав, - сообщил КП-Новосибирск Николай.
В прокуратуре Октябрьского района подтвердили – после вступления приговора в силу можно выйти в суд на лишение родительских прав.
- Побои были зафиксированы в больнице. В ходе допроса было установлено, что избиения продолжались с июля 2022 года по октябрь 2024 года. Девочка убегала к бабушке и жаловалась, в конце концов они обратились в МВД, - сообщил КП-Новосибирск источник. – С 12 лет мать избивала дочь якобы за непослушание. Поводом могло стать то, что девочка поздно пришла домой, не вынесла мусор и не убралась в комнате. А однажды мать ребенка подумала, что школьница якобы украла ее сигареты, и набросилась на нее с кулаками. Был случай, что побои были после того, как девочка разбила кружку.
Девочка продолжала ходить в школу, прятала синяки под кофтой. Учителя расспрашивали ее, но Эля про побои не говорила. Педагоги вызывали опеку, оттуда информация поступила в полицию. С финансовой точки зрения семья казалась благополучной: мать девочки торговала вещами на маркетплейсах и сдавала несколько квартир.
- По словам матери, дочь якобы не поддавалась воспитанию, игнорировала ее просьбы и поручения. Мать избивала ее несколько раз дома и на даче. Однажды взяла металлическую палку и била по рукам и ногам, - продолжает источник КП-Новосибирск.
Следователи возбудили уголовное дело об истязаниях несовершеннолетней, задержали мать Эли. Она вину не признала, утверждала, что свекровь ее оговорила.
В итоге женщину отправили в СИЗО, на суде прокуратура Октябрьского района запросила для нее 6 лет колонии. 26 ноября Октябрьский районный суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор:
- Новосибирский областной суд оставил решение районного суда без изменений, приговор вступил в законную силу. Мы ждали результата апелляции, чтобы на основе приговора запросить проверки, - сообщил представитель потерпевшей Николай.
Юрист отметил: мать забрала у дочери все личные вещи, включая зимнюю одежду, и ничего не отдала. Семье пришлось объявлять сбор вещей для девочки, сейчас она перевелась в другую школу и стала лучше учиться.
- Бабушка ребенка взяла над внучкой временную опеку, сейчас у девочки все нормально. Но мать не лишена родительских прав и с учетом отбытых дней в СИЗО может выйти на волю уже весной. Бабушка будет подавать заявление на бывшую невестку с требованием лишить ее родительских прав, - сообщил КП-Новосибирск Николай.
В прокуратуре Октябрьского района подтвердили – после вступления приговора в силу можно выйти в суд на лишение родительских прав.