Происшествия 18.02.2026 в 08:10
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
Чиновники вовремя не провели ледорезные работы
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура выявила нарушения в работе администрации Тарбагатайского района. Они вскрылись после выхода наледных вод на реке Куйтунка.
«Установлено, что должностные лица районной администрации не организовали ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов, направленные на недопущение подтопления домовладений. По данному факту главе Тарбагатайского района внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - рассказали в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокурор района провел личные встречи с пострадавшими сельчанами, осмотрел их дома и принял обращения.
Тегипрокуратура подтопление