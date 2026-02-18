Пенсионер из Улан-Удэ лишился внедорожника за 6,5 млн и загремел в колонию

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего горожанина. Он обвинялся по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, пенсионер уже имел судимость за пьяное вождение. Несмотря на это, в марте 2025 года мужчина выпил и вновь сел за руль своего внедорожника «Тойота Лэнд Крузер 200». Однако его поездку прервали сотрудники ГИБДД.Рассмотрев материалы дела, суд признал пенсионера виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на 3 года. Внедорожник мужчины стоимостью 6,5 млн рублей конфисковали в доход государства.