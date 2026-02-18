В Бурятии два бесправных водителя не поделили сельскую дорогу

ДТП случилось вчера около 8 часов вечера в селе Баргузин. Там на улице Братьев Козулиных столкнулись «Тойота Филдер» и «Мазда Демио».Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за рулем «Мазды» находилась 51-летняя женщина, она не имела прав. «Тойотой» управлял 39-летний мужчина, также без прав. В добавок к этому он оказался пьян.«В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести», - отметили в Госавтоинспекции.