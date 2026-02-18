В Бурятии предотвратили хищение 7 миллионов рублей

В Бурятии полицейским и банковским работникам удалось предотвратить несколько случаев перечисления крупных сумм мошенникам. За январь-февраль 2026 года общая сумма «спасенных» денег составила около семи миллионов рублей, сообщили в МВД Бурятии.Так, 5 февраля в полицию Хоринского района обратилась сотрудница банка. Она рассказала о клиенте, который пытался снять крупную сумму под воздействием преступников. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия.Выяснилось, что мужчина, следуя инструкциям мошенников, пытался перевести на посторонний счёт 950 тысяч рублей. Преступники представились ему сотрудниками военкомата и обещали компенсацию за погибшего сына. Таким образом они выманили у сельчанина личные данные и номер СНИЛС, якобы необходимые для оформления выплат.Затем мужчине позвонили лже-представители портала «Госуслуг». Они уведомили о взломе аккаунта и настойчиво рекомендовали снять все деньги со счета и отправить их на специальный «безопасный счёт».Приехавшие в банк полицейские смогли убедить сельчанина, что он общается с мошенниками.Начальник полиции МО МВД России «Хоринский» Иннокентий Полхосов поблагодарил бдительных банковских работников и вручил им благодарственные письма.