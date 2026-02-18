Происшествия 18.02.2026 в 11:44

В Бурятии предотвратили хищение 7 миллионов рублей

Иногда жертв аферистов получается остановить в самый последний момент
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии предотвратили хищение 7 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии полицейским и банковским работникам удалось предотвратить несколько случаев перечисления крупных сумм мошенникам. За январь-февраль 2026 года общая сумма «спасенных» денег составила около семи миллионов рублей, сообщили в МВД Бурятии.

Так, 5 февраля в полицию Хоринского района обратилась сотрудница банка. Она рассказала о клиенте, который пытался снять крупную сумму под воздействием преступников. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что мужчина, следуя инструкциям мошенников, пытался перевести на посторонний счёт 950 тысяч рублей. Преступники представились ему сотрудниками военкомата и обещали компенсацию за погибшего сына. Таким образом они выманили у сельчанина личные данные и номер СНИЛС, якобы необходимые для оформления выплат.

Затем мужчине позвонили лже-представители портала «Госуслуг». Они уведомили о взломе аккаунта и настойчиво рекомендовали снять все деньги со счета и отправить их на специальный «безопасный счёт».

Приехавшие в банк полицейские смогли убедить сельчанина, что он общается с мошенниками.

Начальник полиции МО МВД России «Хоринский» Иннокентий Полхосов поблагодарил бдительных банковских работников и вручил им благодарственные письма.

Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии предотвратили хищение 7 миллионов рублей
18.02.2026 в 11:44
В Бурятии два бесправных водителя не поделили сельскую дорогу
18.02.2026 в 10:21
Пенсионер из Улан-Удэ лишился внедорожника за 6,5 млн и загремел в колонию
18.02.2026 в 10:13
Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии
18.02.2026 в 09:28
Кооператоры нацелены на развитие
18.02.2026 в 09:23
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Белого месяца
18.02.2026 в 09:00
Забайкальский депутаты вычеркнули выращивание огурцов из семейного дохода
18.02.2026 в 08:47
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:30
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
18.02.2026 в 08:19
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
18.02.2026 в 08:10
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В Бурятии два бесправных водителя не поделили сельскую дорогу
Один из них был еще и пьян
18.02.2026 в 10:21
Пенсионер из Улан-Удэ лишился внедорожника за 6,5 млн и загремел в колонию
Причиной этого стало систематическое пьянство за рулем
18.02.2026 в 10:13
Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии
На счету военного несколько убийств, он подозревается в новом преступлении
18.02.2026 в 09:28
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
Чиновники вовремя не провели ледорезные работы
18.02.2026 в 08:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru