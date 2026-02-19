Происшествия 19.02.2026 в 09:54

Житель Бурятии убил гостью, сбросив тело в мусорную яму

И пригрозил физической расправой своей сожительнице
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии убил гостью, сбросив тело в мусорную яму
Фото: архив «Номер один»

В СНТ «Росинка» Заиграевского района Бурятии в мусорной яме обнаружили тело женщины. В ее убийстве обвиняют 38-летнего мужчину – на него завели уголовное дело.

Трагедия произошла 25 декабря 2025 года. К обвиняемому и его сожительнице пришла в гости односельчанка. Все стали распивать спиртное. Вечером хозяин дома и гостья поссорились. В какой-то момент мужчина повалил женщину на пол и несколько раз ударил ее руками, ногами и деревянной палкой по телу и голове. Повреждения оказались смертельными – пострадавшая скончалась.

После сельчанин вынес тело во двор, сбросил в мусорную яму и засыпал сверху снегом. При этом фигурант пригрозил физической расправой своей сожительнице в случае его изобличения правоохранительными органами.

Тем не менее полицейские раскрыли преступление и задержали убийцу. На допросе он признал вину и дал подробные показания следователю СК.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу на период предварительного следствия. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

