71-летний водитель грузовика в Бурятии устроил ДТП на мосту

Вчера утром, в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП. Его виновником стал пожилой водитель грузового автомобиля «Тата Дэу».

- 71-летний водитель, следуя со стороны г. Закаменск в направлении с. Баянгол, на мосту через реку Дархинтуй столкнулся с автомашиной «Тойота Хариер» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП у 73-летней пассажирки легкового автомобиля были диагностированы ушибы. От госпитализации она отказалась, - сообщили в ГАИ республики.

Фото: ГАИ РБ