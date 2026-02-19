Происшествия 19.02.2026 в 14:47

В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера

Апелляция учла скорость мотоциклиста, на которую не обратил внимание райсуд
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера
Фото: скриншот видео
Верховный суд Бурятии смягчил приговор водителю «Ниссана», который осенью прошлого года устроил жуткое ДТП с мотоциклистом в Улан-Удэ. Основанием для этого стала огромная скорость, на которой ехал погибший байкер – 123 км/ч.

Напомним, происшествие случилось утром 10 сентября 2025 года на улице Ключевская в районе остановки «Товары Бурятии». Там пенсионер на «Ниссане Икстрейл», выезжая на главную дорогу, не заметил мотоциклиста на «Кавасаки». Байкер, едущий на большой скорости, тоже не успел отвернуть и врезался в бок кроссовера. Удар был настолько сильный, что машину развернуло на 180 градусов, а у мотоцикла оторвало всю переднюю часть. Сам байкер улетел намного метров вперед и умер еще до приезда скорой от множества тяжелых травм.


После аварии на водителя «Ниссана» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На суде пенсионер признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Родственники погибшего мотоциклиста против этого не возражали, сообщив, что подсудимый принес извинения и возместил моральный ущерб. Они просили не наказывать мужчину строго.

При вынесении приговора суд учел их мнение, а также пожилой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние его здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, дипломы, благодарности и грамоты. Отягчающих наказание обстоятельств не обнаружилось.

В результате водителя «Ниссана» приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Не согласившись с таким наказанием, он подал апелляцию. В ней пенсионер просил суд, учитывая возраст и состояние здоровья, дать ему «условку» либо направить дело на новое рассмотрение. Верховный суд Бурятии эти прошения отклонил, но решение райсуда все же изменил.

«Из материалов уголовного дела следует, что мотоцикл в момент столкновения двигался со скоростью 123 км/ч при максимально разрешенной скорости движения 60 км/ч., что не соответствует п.10.1 и 10.2 ПДД РФ. Эти действия потерпевшего способствовали столкновению транспортных средств, вследствие которого ему была причинена смерть. Вместе с тем, данное обстоятельство, имеющее существенное значение для назначения наказания, оценки в приговоре не получило», - отметила апелляционная инстанция.

С учетом этого момента Верховный суд приговор пенсионеру смягчил. Ему сократили срок принудительных работ с полутора лет до одного года.
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ состоится первый стендап на бурятском языке
19.02.2026 в 15:12
В конце недели в Улан-Удэ подожгут масленичные столбы
19.02.2026 в 14:48
В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера
19.02.2026 в 14:47
Фельдшер из Бурятии отметила 100-летний юбилей
19.02.2026 в 14:30
Работы по пропуску паводковых вод стартовали на ВСЖД
19.02.2026 в 14:09
Начальника СИЗО отправили в СИЗО
19.02.2026 в 14:02
ВСГУТУ теряет деньги
19.02.2026 в 13:17
В центре Улан-Удэ раскинутся «дождевые сады»
19.02.2026 в 12:58
В Бурятии задержали красную шапочку в розыске
19.02.2026 в 12:30
Житель Улан-Удэ лишился глаза возле кафе
19.02.2026 в 12:23
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Житель Улан-Удэ лишился глаза возле кафе
Ничего не подозревающий мужчина внезапно получил удар бутылкой по голове
19.02.2026 в 12:23
Иномарка в Бурятии вылетела с дороги и легла на крышу
Травмированного водителя госпитализировали
19.02.2026 в 10:32
71-летний водитель грузовика в Бурятии устроил ДТП на мосту
Он столкнулся с иномаркой
19.02.2026 в 10:24
Житель Бурятии убил гостью, сбросив тело в мусорную яму
И пригрозил физической расправой своей сожительнице
19.02.2026 в 09:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru