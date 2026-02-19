В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера

Напомним, происшествие случилось утром 10 сентября 2025 года на улице Ключевская в районе остановки «Товары Бурятии». Там пенсионер на «Ниссане Икстрейл», выезжая на главную дорогу, не заметил мотоциклиста на «Кавасаки». Байкер, едущий на большой скорости, тоже не успел отвернуть и врезался в бок кроссовера. Удар был настолько сильный, что машину развернуло на 180 градусов, а у мотоцикла оторвало всю переднюю часть. Сам байкер улетел намного метров вперед и умер еще до приезда скорой от множества тяжелых травм.



