Происшествия 19.02.2026 в 14:47
В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера
Апелляция учла скорость мотоциклиста, на которую не обратил внимание райсуд
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии смягчил приговор водителю «Ниссана», который осенью прошлого года устроил жуткое ДТП с мотоциклистом в Улан-Удэ. Основанием для этого стала огромная скорость, на которой ехал погибший байкер – 123 км/ч.
После аварии на водителя «Ниссана» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На суде пенсионер признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Родственники погибшего мотоциклиста против этого не возражали, сообщив, что подсудимый принес извинения и возместил моральный ущерб. Они просили не наказывать мужчину строго.
При вынесении приговора суд учел их мнение, а также пожилой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние его здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, дипломы, благодарности и грамоты. Отягчающих наказание обстоятельств не обнаружилось.
В результате водителя «Ниссана» приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Не согласившись с таким наказанием, он подал апелляцию. В ней пенсионер просил суд, учитывая возраст и состояние здоровья, дать ему «условку» либо направить дело на новое рассмотрение. Верховный суд Бурятии эти прошения отклонил, но решение райсуда все же изменил.
«Из материалов уголовного дела следует, что мотоцикл в момент столкновения двигался со скоростью 123 км/ч при максимально разрешенной скорости движения 60 км/ч., что не соответствует п.10.1 и 10.2 ПДД РФ. Эти действия потерпевшего способствовали столкновению транспортных средств, вследствие которого ему была причинена смерть. Вместе с тем, данное обстоятельство, имеющее существенное значение для назначения наказания, оценки в приговоре не получило», - отметила апелляционная инстанция.
С учетом этого момента Верховный суд приговор пенсионеру смягчил. Ему сократили срок принудительных работ с полутора лет до одного года.
Напомним, происшествие случилось утром 10 сентября 2025 года на улице Ключевская в районе остановки «Товары Бурятии». Там пенсионер на «Ниссане Икстрейл», выезжая на главную дорогу, не заметил мотоциклиста на «Кавасаки». Байкер, едущий на большой скорости, тоже не успел отвернуть и врезался в бок кроссовера. Удар был настолько сильный, что машину развернуло на 180 градусов, а у мотоцикла оторвало всю переднюю часть. Сам байкер улетел намного метров вперед и умер еще до приезда скорой от множества тяжелых травм.
После аварии на водителя «Ниссана» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На суде пенсионер признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Родственники погибшего мотоциклиста против этого не возражали, сообщив, что подсудимый принес извинения и возместил моральный ущерб. Они просили не наказывать мужчину строго.
При вынесении приговора суд учел их мнение, а также пожилой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние его здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, дипломы, благодарности и грамоты. Отягчающих наказание обстоятельств не обнаружилось.
В результате водителя «Ниссана» приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Не согласившись с таким наказанием, он подал апелляцию. В ней пенсионер просил суд, учитывая возраст и состояние здоровья, дать ему «условку» либо направить дело на новое рассмотрение. Верховный суд Бурятии эти прошения отклонил, но решение райсуда все же изменил.
«Из материалов уголовного дела следует, что мотоцикл в момент столкновения двигался со скоростью 123 км/ч при максимально разрешенной скорости движения 60 км/ч., что не соответствует п.10.1 и 10.2 ПДД РФ. Эти действия потерпевшего способствовали столкновению транспортных средств, вследствие которого ему была причинена смерть. Вместе с тем, данное обстоятельство, имеющее существенное значение для назначения наказания, оценки в приговоре не получило», - отметила апелляционная инстанция.
С учетом этого момента Верховный суд приговор пенсионеру смягчил. Ему сократили срок принудительных работ с полутора лет до одного года.
ТегиДТП