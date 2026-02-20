Происшествия 20.02.2026 в 11:31

В Улан-Удэ девушка пострадала в перевернувшейся иномарке

Стали известны подробности ДТП в Солдатском
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ девушка пострадала в перевернувшейся иномарке
Фото: ГАИ Бурятии

Стали известны подробности ДТП, которое случилось сегодня утром в Улан-Удэ, возле микрорайона Солдатский.

21-летний водитель «Subaru» столкнулся с припаркованным авто «Hyundai Solaris», остановившимся перед светофором. После этого первая машина перевернулась. В аварии пострадала 20-летняя пассажир «Subaru», она получила травмы. Сейчас ее осматривают медики.

«21-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол, предусматривающей лишение водительских прав и штраф в размере 45 тысяч рублей», - рассказали в ГАИ республики.

Теги
ДТП ГАИ

Все новости

Начальник отдела по уборке из Улан-Удэ отправляется на СВО
20.02.2026 в 12:38
Бурятия будет развивать связи с Узбекистаном
20.02.2026 в 12:26
В Бурятии итальянский шеф-повар чуть не расплакался из-за баранины
20.02.2026 в 12:22
В Улан-Удэ «Легенда» уходит в историю
20.02.2026 в 12:07
В Бурятии 2025 год стал прорывным по количеству введенных объектов здравоохранения
20.02.2026 в 11:56
Команда «танкистов» «Ростелекома» вышла в финал республиканского кибертурнира «Стальное братство»
20.02.2026 в 11:40
В Улан-Удэ девушка пострадала в перевернувшейся иномарке
20.02.2026 в 11:31
71-летняя бабушка в Улан-Удэ обокрала бутик в ТЦ
20.02.2026 в 11:23
Артистка из Бурятии отметит 50-летие своей творческой деятельности
20.02.2026 в 11:07
Столица Забайкалья получит новый аэропорт
20.02.2026 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ перевернулось авто
Движение на участке было затруднено
20.02.2026 в 09:18
В Улан-Удэ поставлен рекорд по наказанию за взятки
Начальник из Госплемслужбы получил 11 лет «строгача»
20.02.2026 в 09:16
Экс-зампред правительства Бурятии на 8 лет загремел в колонию
Его признали виновным по двум статьям УК РФ
19.02.2026 в 15:58
В Улан-Удэ смягчили приговор пенсионеру, насмерть сбившему байкера
Апелляция учла скорость мотоциклиста, на которую не обратил внимание райсуд
19.02.2026 в 14:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru