В Улан-Удэ девушка пострадала в перевернувшейся иномарке

Стали известны подробности ДТП, которое случилось сегодня утром в Улан-Удэ, возле микрорайона Солдатский.

21-летний водитель «Subaru» столкнулся с припаркованным авто «Hyundai Solaris», остановившимся перед светофором. После этого первая машина перевернулась. В аварии пострадала 20-летняя пассажир «Subaru», она получила травмы. Сейчас ее осматривают медики.

«21-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол, предусматривающей лишение водительских прав и штраф в размере 45 тысяч рублей», - рассказали в ГАИ республики.