Происшествия 20.02.2026 в 16:04

«За сына заплатили, но он ударил ребенка в лицо»

В Новосибирске мать добивается наказания для водителя, который напал на ее сына
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено мамой пострадавшего мальчика
В Новосибирске водитель маршрутного такси напал на 12-летнего мальчика. Как рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего подростка Наталья, все произошло днем 18 февраля. Тогда между шофером и ее сыном произошел конфликт, так как у школьника не сразу прошел платеж банковской картой.

- Мой сын сел в маршрутное такси на остановке общественного транспорта «Александра Невского» вместе с одноклассником в направлении спортивной школы Евгения Подгорного. Ребенок расплачивался банковской картой. Однако платеж не прошел, а терминал отображал, что на карте недостаточно средств, - пояснила Наталья.

Тогда подросток позвонил маме и попросил пополнить баланс. Но и после зачисления средств на карту платеж не проходил.

- Водитель попросил моего ребенка освободить салон, тот этого делать не стал. Тогда шофер вошел в салон и, применяя силу, начал выталкивать сына на улицу, пока один из пассажиров не заплатил за него, за что ему огромное человеческое спасибо! И даже после этого от водителя последовал удар в лицо ребенка, - добавила мама пострадавшего. - Считаю, что это недопустимое поведение со стороны взрослого мужчины! Он мог взять у моего ребенка телефон, продиктовать номер телефона, куда осуществить перевод, я бы ему перевела хоть 300 рублей. Ну или, например, сказать, что никуда не поедем, пока не выйдешь. Но мне кажется, что ему просто хотелось показать свое превосходство.

По словам женщины, оплата за проезд позднее все же списалась.

Сибирячка обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

- Безнаказанным такие действия оставлять нельзя. Водитель должен понести хоть какое-то наказание и в будущем не причинять никому вреда, - добавила женщина.

Следующая новость
