Происшествия 20.02.2026 в 17:54

Несколько туристов из Китая утонули на Байкале

В районе мыса Хобой под лед провалился УАЗ
Текст: Андрей Константинов
Несколько туристов из Китая утонули на Байкале
Фото: архив «Номер один»
Трагедия произошла сегодня днем на Байкале. Как передает телеграм-канал Babr Mash, по пути на экскурсию к мысу Три Брата под лед ушел автомобиль «УАЗ» с туристами из Китая. Сообщается, что водитель «буханки» не заметил трещину на льду.

В салоне машины были девять человек. По словам очевидца, выплыть смогли лишь двое. 

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.

«По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня в районе 15 часов 30 минут на Байкале в районе мыса Хобой. Под лёд провалился внедорожник, перевозивший группу туристов. На месте работают экстренные службы», - сообщила транспортная полиция Прибайкалья.
20.02.2026 в 17:54
