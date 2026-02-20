Несколько туристов из Китая утонули на Байкале

Трагедия произошла сегодня днем на Байкале. Как передает телеграм-канал Babr Mash, по пути на экскурсию к мысу Три Брата под лед ушел автомобиль «УАЗ» с туристами из Китая. Сообщается, что водитель «буханки» не заметил трещину на льду.В салоне машины были девять человек. По словам очевидца, выплыть смогли лишь двое.Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.«По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня в районе 15 часов 30 минут на Байкале в районе мыса Хобой. Под лёд провалился внедорожник, перевозивший группу туристов. На месте работают экстренные службы», - сообщила транспортная полиция Прибайкалья.