Происшествия 20.02.2026 в 17:54
Несколько туристов из Китая утонули на Байкале
В районе мыса Хобой под лед провалился УАЗ
Текст: Андрей Константинов
Трагедия произошла сегодня днем на Байкале. Как передает телеграм-канал Babr Mash, по пути на экскурсию к мысу Три Брата под лед ушел автомобиль «УАЗ» с туристами из Китая. Сообщается, что водитель «буханки» не заметил трещину на льду.
В салоне машины были девять человек. По словам очевидца, выплыть смогли лишь двое.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.
«По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня в районе 15 часов 30 минут на Байкале в районе мыса Хобой. Под лёд провалился внедорожник, перевозивший группу туристов. На месте работают экстренные службы», - сообщила транспортная полиция Прибайкалья.
ТегиБайкал несчастный случай