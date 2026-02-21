В провалившемся на Байкале автомобиле находилась китайская семья

Напомним что на Ольхоне, в районе мыса Хобой 20 февраля произошла трагедия — под лёд провалился автомобиль УАЗ, внутри которого находились люди. Спасательные службы обнаружили тела погибших с помощью подводной камеры. В настоящее время работы на месте продолжаются, и планируется привлечение водолазной группы для дальнейших поисково-спасательных мероприятий.Размер ледового разлома составляет около 3 метров в ширину, а глубина в этом месте достигла 18 метров. Обстоятельства происшествия уточняют следственные и правоохранительные органы. Координацию проведения спасательных и следственных мероприятий осуществляют региональные власти.Как отметил Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале, установлены личности пяти человек: водителя — 44-летнего местного жителя, а также четырех туристов, среди которых есть выживший. Это семейная пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все пострадавшие — граждане Китая, их данные подтверждены в базе данных гостиницы. Они прибыли в регион как самостоятельные туристы.Выражая соболезнования, губернатор призвал всех к осторожности и подчеркнул, что выход на лед Байкала в настоящее время категорически запрещён, поскольку лёд в этом районе очень нестабилен и может провалиться в любой момент. Туристам и путешественникам настоятельно рекомендуется пользоваться услугами только проверенных и официальных туроператоров. Также профильные ведомства поручили провести проверки нелегальных перевозчиков и организаторов экскурсий в туристических зонах, чтобы исключить подобные происшествия в будущем.СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность».Фото: СУ СКР по Иркутской области