Происшествия 21.02.2026 в 11:10

В провалившемся на Байкале автомобиле находилась китайская семья

Губернатор Иркутской области выразил глубокие соболезнования родственникам погибшей туристической группы

A- A+
Текст: Иван Иванов
В провалившемся на Байкале автомобиле находилась китайская семья
Напомним что на Ольхоне, в районе мыса Хобой 20 февраля произошла трагедия — под лёд провалился автомобиль УАЗ, внутри которого находились люди. Спасательные службы обнаружили тела погибших с помощью подводной камеры. В настоящее время работы на месте продолжаются, и планируется привлечение водолазной группы для дальнейших поисково-спасательных мероприятий.

Размер ледового разлома составляет около 3 метров в ширину, а глубина в этом месте достигла 18 метров. Обстоятельства происшествия уточняют следственные и правоохранительные органы. Координацию проведения спасательных и следственных мероприятий осуществляют региональные власти.

Как отметил Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале,  установлены личности пяти человек: водителя — 44-летнего местного жителя, а также четырех туристов, среди которых есть выживший. Это семейная пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все пострадавшие — граждане Китая, их данные подтверждены в базе данных гостиницы. Они прибыли в регион как самостоятельные туристы.

Выражая соболезнования, губернатор призвал всех к осторожности и подчеркнул, что выход на лед Байкала в настоящее время категорически запрещён, поскольку лёд в этом районе очень нестабилен и может провалиться в любой момент. Туристам и путешественникам настоятельно рекомендуется пользоваться услугами только проверенных и официальных туроператоров. Также профильные ведомства поручили провести проверки нелегальных перевозчиков и организаторов экскурсий в туристических зонах, чтобы исключить подобные происшествия в будущем.

СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность». 


Фото: СУ СКР по Иркутской области
Теги
Байкал лед иркутская область ольхон туристы гибель

Все новости

В Улан-Удэ прошел Фестиваль «Мы в команде Президента»
21.02.2026 в 08:32
В Бурятии выросло число исков по укусам бродячих собак
21.02.2026 в 08:00
Жителей Бурятии заставят работать в два раза больше
21.02.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 21 февраля
21.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 21 февраля 2026 года
20.02.2026 в 23:22
Несколько туристов из Китая утонули на Байкале
20.02.2026 в 17:54
Лучники из Бурятии завоевали «золото» чемпионата Европы
20.02.2026 в 17:32
В Улан-Удэ создали патрульные группы для тушения пожаров
20.02.2026 в 17:08
VK вытесняет Telegram в Бурятии
20.02.2026 в 16:56
Дальневосточные депутаты поддержали инициативу Бурятии по вопросу о бакланах
20.02.2026 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Несколько туристов из Китая утонули на Байкале
В районе мыса Хобой под лед провалился УАЗ
20.02.2026 в 17:54
«За сына заплатили, но он ударил ребенка в лицо»
В Новосибирске мать добивается наказания для водителя, который напал на ее сына
20.02.2026 в 16:04
В Улан-Удэ девушка пострадала в перевернувшейся иномарке
Стали известны подробности ДТП в Солдатском
20.02.2026 в 11:31
В пригороде Улан-Удэ перевернулось авто
Движение на участке было затруднено
20.02.2026 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru