Жители Бурятии за неделю пополнили счета мошенников на три миллиона

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии, жертвами интернет-преступников с начала года стали 254 жителя республики, из них 39 человек за последнюю неделю.Мошенники сумели выманить у своих жертв 3,1 млн рублей. Общий ущерб с начала года составил 34,7 млн рублей.Наибольшая сумма похищенных денежных средств, которую удалось выудить у жертвы, составила 729 тыс. рублей.За последнюю неделю 23 гражданина стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, семь оказались под влиянием лжесотрудников организаций и спецслужб, а на 9 дистанционно оформили микрозаймы.Фото: архив «Номер один»