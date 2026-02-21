Происшествия 21.02.2026 в 13:09
В Улан-Удэ сбили мужчину на пешеходном переходе
Пешеход перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора
Текст: Анастасия Величко
Вчера вечером, 20 февраля на перекрестке ул.Тобольская - ул. Жердева- пр.Строителей произошло ДТП. 38-летний водитель «Хонды Фит» наехал на 42-летнего пешехода.
Мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под машину.
Пострадавший получил ушибы. После оказания медпомощи его отпустили домой.
Фото: скриншот видео комитета по транспорту Администрации Улан-Удэ
