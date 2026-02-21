Происшествия 21.02.2026 в 14:27
В районе Бурятии произошло смертельное ДТП
Водитель слетел с трассы неподалеку от Мухоршибири
Текст: Анастасия Величко
Сегодня утром, 21 февраля, вблизи села Мухоршибирь 45-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору.
На кадрах видео видно, что машина двигалась на большой скорости, на повороте машину занесло и утащило в кювет, где она врезалась в столб.
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Фото: скриншот видео МВД по РБ
Фото: скриншот видео МВД по РБ