В районе Бурятии произошло смертельное ДТП

Сегодня утром, 21 февраля, вблизи села Мухоршибирь 45-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору.На кадрах видео видно, что машина двигалась на большой скорости, на повороте машину занесло и утащило в кювет, где она врезалась в столб.Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте происшествия.Фото: скриншот видео МВД по РБ